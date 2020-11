Réponse au climat anxiogène – Ils nagent dans le lac pour se faire du bien La jetée des Bains permet cela, le respect des distances physiques, dans l’eau et sur la pierre froide. Le seul endroit dans la ville où les gens gardent le sourire. Reportage à midi. Thierry Mertenat

La descente du phare, 100 mètres de nage dans une eau à 12 degrés et le respect tout aquatique des distances physiques. Laurent Guiraud

Ses admirateurs vont par trois, deux faux nageurs et un vrai. C’est lui que l’on écoute: «Regardez, elle aborde le passage le plus difficile de sa remontée en direction du phare, là où le contre-courant est le plus fort.» Là, c’est juste sous le goléron, la passerelle en dur qui mène à la jetée des Bains des Pâquis.

Elle, c’est une sportive sans âge ni expression, hormis ces deux bras qui tirent le corps vers l’avant. Une adepte de la coulée ventrale en plein effort, portant un bonnet et des chaussons, histoire de ne pas attraper des crampes aux extrémités. «Elle est partie pour faire le tour complet, soit 880 mètres», poursuit le commentateur agréé.