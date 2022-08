Débat sur la neutralité de la Suisse – «Ils mentent, ils savent qu’ils mentent…» À 80 ans, Pascal Couchepin suit la guerre en Ukraine et ses répercussions sur la Suisse heure par heure. La passion de l’ancien conseiller fédéral pour la politique n’a pas pris une ride. Nicole Lamon

Interview et portrait de l’ancien Conseiller fédéral Pascal Couchepin chez lui. Il vient de fêter ses 80 ans. YVAIN GENEVAY

On en ressort gorgé de livres. Comme toujours. Empli de conseils de lectures qui vont de Péguy à Diderot et traversent les époques. Le glaçant Chris Begley et son «The Next Apocalypse.» Le sublime Racine, forcément, puisque l’une d’entre nous s’appelle Ariane et qu’il connaît ses classiques par cœur. Les minutes que l’on passe avec ce monument donnent toujours un effet de projecteur braqué, la lumière qui éclaire mais aveugle à la fois. Vous mettant toujours un peu dans les cordes parce que non, en fait, on n’a pas tout lu.