Vandalisme à Uttigen (BE) – Ils incendient une antenne 5G et réclament une rançon Une installation a été endommagée près de Thoune. Les pyromanes menacent de récidiver si les opérateurs ne versent pas 9 millions «pour les enfants». Julien Culet

Les auteurs de l’incendie criminel d’Uttigen menacent de s’en prendre à d’autres antennes 5G (image d’illustration). KEYSTONE

Une antenne 5G a été vandalisée dans le canton de Berne, à Uttigen, près de Thoune. Les auteurs ont gravement endommagé l’installation appartenant à Swisscom en mettant le feu à des câbles, le 22 février au petit matin. L’incendie s’est éteint de lui-même mais les faits sont des plus particuliers, relate le quotidien «Der Bund». Les pompiers et la police ont en effet retrouvé sur les lieux un papier s’apparentant à une demande de rançon.

Les pyromanes réclament que des dons soient faits de la part des opérateurs «pour les enfants». Ils exigent ainsi 4 millions de francs de Swisscom, 3 millions de Sunrise-UPC et 2 millions de Salt. Ils menacent de s’en prendre à d’autres émetteurs si l’argent n’est pas versé. La police cantonale bernoise a indiqué à nos confrères du «Bund» qu’une enquête a été ouverte pour tenter de retrouver les auteurs de ces actes. En attendant, elle ne peut en dire plus sur la missive et si les menaces sont à prendre au sérieux ou non.