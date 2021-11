Nouvelle vague – Ils inaugurent une salle de concert Le collectif Les Attitudes s’est formé pour promouvoir la scène musicale locale et émergente, dans l’atypique salle de la Corne à Vin. Carole Extermann/LargeNetwork

La scène musicale genevoise se dote d’un nouvel espace situé à côté de la gare. IRINA POPA

C’est un lieu tout à fait atypique qui accueille depuis peu la programmation du collectif Les Attitudes. La Corne à Vin est aménagée au sein d’une cave voûtée totalement rénovée, située à deux pas de la gare. «Le domaine viticole genevois Grand’Cour exploite ce lieu depuis fin 2018, explique Chloé, qui est en charge de l’endroit. Nous accueillons principalement des événements privés, comme des conférences, des réceptions et surtout des dégustations de vin.»

Mais depuis septembre, le projet d’ouvrir le lieu au public et de le faire exister en tant que scène musicale est lancé. C’est grâce à Laurence, Arnaud et Alex qui se joignent à Chloé que le collectif Les Attitudes est formé. Le quatuor a ainsi pour ambition de transformer, une fois par mois, l’espace en salle de concert. Et ça fonctionne. Lors du premier événement le 30 septembre dernier, le public était au rendez-vous. «Nous avons accueilli le groupe Pistache Bitume et nous avons joué avec notre groupe Prune, expliquent Alex et Arnaud. C’était un double vernissage: celui de la Corne à Vin comme lieu de concerts, mais aussi celui du nouvel album de Prune, «Les Oscillations.»