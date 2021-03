Nouvelle vague – Ils font le relais entre la pêche durable et l’assiette romande Mathieu Petel et Julien Bertinelli ont fondé Fish To Go, une entreprise qui livre des poissons et crustacés selon la criée et les saisons. Adrien Kuenzy / LargeNetwork

Mathieu et Julien ont une passion commune pour la mer et la gastronomie. Magali Girardin

Pour eux, il n’y a qu’un pas entre la pêche responsable et les cuisines romandes. Mathieu Petel, 34 ans, et Julien Bertinelli, 41 ans, ont fondé Fish To Go, qui propose depuis octobre, à la pièce ou sur abonnement, des paniers surprises, des poissons de mer et crustacés issus d’une pêche durable et sauvage. Après commande, le produit est livré dans un des huit points relais – des petits commerçants entre Genève et Lausanne. L’entreprise tourne avec environ 200 clients par semaine, ce qui représente environ 250 kilos de poissons par mois. Et son chiffre d’affaires a déjà triplé depuis le début de l’année.