Les ateliers secrets (2/5) – Ils font de l’œil de père en filles La famille Buckel est oculariste depuis plusieurs générations. Elle est la dernière en Romandie à façonner des prothèses en verre. Aurélie Toninato

Depuis 2014, Milena et Marina ont succédé à leur père Matthias. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Posé sur l’établi en bois, un globe oculaire, pupille bleu ciel et veines roses apparentes, nous fixe avec un regard écarquillé. On nous observe aussi en grappe, depuis un pot où trône un bouquet d’yeux montés sur tige. On nous scrute encore en coin depuis une boîte noire où un œil dit merde à l’autre, rappelant le strabisme de Sartre. Bienvenue à Perly, dans le petit atelier de la famille Buckel, oculariste depuis des générations. En d’autres termes, créateur de prothèses oculaires.

Le métier est devenu rare: les Buckel sont les derniers de Suisse romande à fabriquer leurs prothèses en soufflant du verre, la résine (plastique) ayant pris le dessus partout ailleurs. Après Matthias, 66 ans, ce sont aujourd’hui ses filles Milena et Marina, 37 et 35 ans, qui ont pris le relais. «Ça fait presque deux cents ans que le métier est le même, c’est beau!»