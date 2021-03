Nouvelle vague – Ils font de la location de vélos longue durée Colin Peillex et Nataniel Mendoza louent à petit prix des bicyclettes issues de la récupération. Leur nouveau local proposera bientôt un atelier d’autoréparation. Erik Freudenreich - LargeNetwork

L’association cofondée par six amis propose plus de cinquante vélos à la location. Steeve Iuncker-Gomez

Favoriser l’usage du vélo, la deuxième vie des objets et le développement d’une économie solidaire. C’est l’esprit qui anime l’association La Bicyclette Bleue. Créée par des anciens étudiants en développement territorial de l’Université de Genève, la structure propose depuis une année et demie un service de location à long et moyen terme de vélos récupérés et remis à neuf.

«Au départ, nous visions les étudiants de passage, mais nous nous sommes vite rendu compte que notre offre intéressait un public très varié: des travailleurs expatriés, des personnes qui veulent un vélo pour la belle saison ou essayer un modèle spécifique, ou encore des gens qui n’ont pas les ressources nécessaires», explique Colin Peillex, 29 ans.