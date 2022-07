Des Genevois amoureux depuis six décennies – Ils fêtent leurs 61 ans de mariage aujourd’hui Jean-Jacques et Mireille Morier fêtent ce 11 juillet leurs noces de platane. Les Perlysiens nous racontent leur rencontre. Marianne Grosjean

Mireille et Jean-Jacques Morier fêtent leur 61 ans de mariage ce 11 juillet. LUCIEN FORTUNATI

L’année dernière, c’étaient leurs noces de diamant. Mais il y avait aussi le Covid et divers problèmes de santé. Jean-Jacques et Mireille Morier, 87 et 83 ans, se rattrapent ainsi cette année et célèbrent leurs 61 ans de mariage chez eux dans leur maison à Perly. Les tourtereaux ont averti la «Tribune de Genève».