Les Russes au WEF – Ils festoyaient à Davos, les voici exclus et sanctionnés Près de trente anciens invités russes du Forum économique mondial, qui s’ouvre ce lundi, sont mis au ban depuis l’invasion de l’Ukraine. Bernhard Odehnal Thomas Knellwolf

Ici tout allait encore bien: les milliardaires russes Oleg Deripaska (à gauche) et Alicher Ousmanov lors de l’ouverture du WEF en janvier 2013. Aujourd’hui, les deux oligarques sont sous le coup de sanctions occidentales. Et les portes du Forum de Davos leur restent fermées. AFP

Les basses font trembler la charpente de la salle, sous les projecteurs stroboscopiques. Sur scène, Enrique Iglesias chante une chanson évoquant «des routes d’or». Son public sait de quoi il s’agit. Beaucoup ici pèsent des millions et ont eu des entretiens importants pendant la journée. Ils défont désormais leur cravate et se blottissent contre leurs compagnes, souvent très jeunes et très maquillées.



Cette scène s’est jouée à la Maison russe lors du Forum économique mondial (WEF) de Davos, en 2018. Le milliardaire et ami de Vladimir Poutine, Oleg Deripaska, avait organisé la soirée, avec Enrique Iglesias comme invité vedette. Une vidéo YouTube de l’époque montre une salle pleine à craquer. Car quand Oleg Deripaska invitait, tout le monde venait.