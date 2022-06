Quatre hommes ont volé beaucoup d’argent à l’ex-régie fédérale. Or, ils échapperont sans doute à la prison et garderont une grande partie de l’argent.

Ils escroquent les CFF et peuvent garder une partie du butin

Les prévenus se sont notamment offert une Porsche Cayenne et des motos Harley-Davidson.

Une escroquerie dont le procès débute mardi prochain à Bellinzone nous montre comment s’offrir des biens luxueux sans devoir sortir son porte-monnaie. Il suffit de tromper son employeur – ici les CFF – puis d’attendre une procédure du Ministère public de la Confédération (MPC) qui dure des années, avant de conclure un accord permettant de garder pour soi une grande partie de l’argent escroqué. Dans ce cas concret, c’est la clientèle des CFF qui paie, en plus des pouvoirs publics.

Un ancien collaborateur alémanique de l’ex-régie fédérale a, avec deux collègues de travail et un ami chef de chantier, escroqué aux CFF pas moins de 3,2 millions de francs. Avec cet argent, les hommes ont notamment construit une piscine pour l’un d’eux dans la région du lac de Constance, rénové leur maison et se sont aussi offert une Porsche Cayenne et des motos Harley-Davidson (lire encadré).