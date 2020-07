Théâtre de rue – Ils épient les conversations des Genevois Parmi les 18 projets soutenus par le Département de la culture, «Ville bavarde» invite le public à une balade indiscrète sur les quais de Genève. À suivre jusqu’au 19 juillet. Fabrice Gottraux

Théâtre exploratoire avec «Ville bavarde», par la C ie Jerrycan, à suivre jusqu’au 19 juillet. Où l’e public est invité à écouter les conversations des passants, de la fontaine de Bel Air à l’île Rousseau, guidé par la comédienne Alexandra Marcos. FRANK MENTHA

«Raphaël, notre préposé au respect des normes!» Brandissant un «distanciomètre» – un mètre cinquante de ruban de signalisation rouge et blanc pour mesurer l’écart nécessaire entre chaque spectateur, Raphaël exécute une brève danse sanitaire. Raphaël est vêtu de rose, «de rose amour», précise Alexandra. Il est 20 h 30, mercredi 15 juillet. Durant l’heure et demie qui vient, Raphaël restera en retrait, œuvrant comme majordome discret. Alexandra, elle, part illico dans une tirade drolatique. Alexandra Marcos est comédienne, elle sera notre guide à travers les rues de la cité, de la fontaine de Bel-Air à l’île Rousseau, en passant par les quais. L’objectif est annoncé d’entrée de jeu: les citadins causent beaucoup; écouter leurs conversations vaut le détour. Allons-y donc!

«C’est de la bastonnade à 3000 francs! 4000 avec les points de suture!» Entendu dans l’heure, précise la meneuse de troupe. On la croit. On passe le passage des Lions, comme on passe le bref historique des lieux prié de meubler le parcours. Un drôle d’oiseau croise dans le couloir. Christophe Balleys, alias Jerrycan. Comédien, chanteur, et concepteur du présent spectacle. Le voici qui apparaît en perruque, chaussures à boucles et veste XVIIIe, guitare à la main pour une chanson douce dont le sens s’enfuit dans les échos du couloir.

Concepteur du projet, le comédien et chanteur Christophe Balleys, alias Jerrycan, intervient ici et là sur le parcours de «Ville bavarde», en tenue XVIII e , guitare à la main. FRANK MENTHA

L’équipage débouche sur le quai Bezanson-Hugues. Au beau milieu des convives du bar restaurant Arthur’s. Adresse chic qu’on voudrait prendre au dépourvu. Porter un regard décalé sur la vie mondaine, voilà ce que voudrait nous demander le spectacle. Voire y ajouter un zeste de subversion. Dans les faits, Alexandra Marcos eut beau suggérer de prendre son temps, la petite troupe est passée trop vite.

Un homme s’arrête, prend part au jeu de la comédienne. «Celui-là, il fait partie du truc?» Nullement. Et c’est bien ce que notre guide tâche de provoquer. Le «truc» est un work in progress. Du «théâtre exploratoire», lit-on dans la note d’intention. Une «Ville bavarde» largement inspirée du livre du même nom dans lequel l’écrivain Guillaume Rhis récolte, c’est cela, les conversations les plus diverses des Genevois. Celles-là mêmes que le public appréciera lorsque, faisant halte sur la place menant au pont des Bergues, Alexandra Marcos rencontre Nadim Ahmed. Séquence bavarde, comme il se doit, l’une et l’autre, chacun très en verve, alignant des bribes de conversations cocasses, donnant enfin libre cours à leur talent de comédien.