Nouvelle vague – Ils désirent que les jeunes s’engagent à l’international Eva Luvisotto et Thibault Fehlmann ont créé Geneva Youth Call, un projet rassembleur pour trouver des idées et améliorer le monde. Rendez-vous cet été au Palais des Nations. Adrien Kuenzy / LargeNetwork

Les deux fondateurs souhaitent atteindre tous les jeunes de la planète. Steeve Iuncker-Gomez

Certains jeunes semblent avoir un sens inné pour faire bouger les lignes. C’est le cas d’Eva Luvisotto et de Thibault Fehlmann, étudiants au Global Studies Institute (GSI) de l’Université de Genève. Deux enthousiastes qui ont la fibre politique depuis l’adolescence; la première multipliant les voyages humanitaires et le deuxième très sensible aux guerres civiles en Afrique, ayant suivi, petit, les péripéties de son père voyageur.

Répondant à un appel pour les 75 ans de l’Organisation des Nations Unies, ils ont lancé Geneva Youth Call avec un groupe d’étudiants. Cette initiative vise à unir les jeunes du monde entier sur une plateforme, avec des idées pour résoudre des problèmes à l’échelle internationale.