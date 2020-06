Photographie – Ils créent un écho entre crise climatique et droits humains La fondation Act On Your Future s’apprête à décerner pour la cinquième fois son prix pour jeunes artistes, en ligne cette année. Pascale Zimmermann Corpataux

2 009 «No Planet B: les droits humains en temps de crise écologique». Les cinq finalistes, tous étudiants dans une école d’art ou de photographie, présentent leurs travaux pour remporter le prix de la fondation Act On Your Future. Roei Greenberg/Lowena Poole/Isabelle Ha Eav/Romain Roucoules/Joanne Joho et Thomas Lopes 1 / 5

Pas de chance! Pour célébrer le cinquième anniversaire de son prix de photographie, la fondation Act On Your Future, qui milite pour la sensibilisation aux droits humains par l’art des jeunes générations, avait décroché une place au soleil de la rue des Bains: l’exposition collective des cinq finalistes devait se tenir au Centre de la photographie. Le Covid-19 est passé par là, voici l’accrochage annulé. Plus précisément reporté et modulé. L’événement, programmé désormais du 27 octobre au 5 novembre, mettra en valeur uniquement le travail du gagnant.

D’ici là, la dynamique équipe de la fondation propose des contenus en ligne et décernera sa récompense par le même canal le 29 juin. «Nous nous sommes résignés et avons décidé de tirer parti de la situation», expose Keyvan Ghavami, directeur et cofondateur d’Act On Your Future. «Nous avons adapté le format. Chaque finaliste présente et commente son travail dans une vidéo en ligne, accompagnée de ses clichés. Pour les vidéos, nous nous sommes associés au collectif Mousqueterre, de jeunes professionnels de la région actifs dans la préservation de l’environnement.»

«All inclusive», 2019. Joanne Joho et Thomas Lopes

Un partenariat tout à fait cohérent, puisque le thème du prix, cette année, est «No Planet B: les droits humains en temps de crise écologique». Keyvan Ghavami: «Nous avons eu peur que les gens ne s’intéressent qu’au virus et à la santé en ce moment, mais en fait la thématique environnementale se trouve, elle aussi, au cœur de cette pandémie. Nombreux sont ceux qui s’interrogent aujourd’hui sur notre manière de vivre et de consommer. Une réflexion qui rejoint évidemment la question des droits humains.»

Six écoles d’art partenaires

Six écoles d’art sont désormais partenaires de la fondation, ce qui autorise leurs étudiants à concourir avec des images fixes ou en mouvement. Deux rejoignent le projet en 2020: la Hochschule für Grafik und Buchkunst de Leipzig et la Aalto University School of Arts, Design and Architecture d’Helsinki. La Haute École d’art et de design de Genève (HEAD), l’École cantonale d’art de Lausanne (Écal), le Royal College of Art de Londres et l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles poursuivent leur fructueuse participation.

«Irrawaddy River», 2019 . Isabelle Ha Eav

Act On Your Future a également soigné le choix de son jury. À Isabelle Gattiker, directrice du Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) et au photographe Christian Lutz, elle accole notamment Daniel Wilkinson, directeur de la section Environnement et droits humains chez Human Rights Watch, et une activiste de la Grève étudiante pour le climat, Ella-Mina Chevalley, qui relève la pertinence d’un regard d’artiste dans le combat à mener contre la détérioration de la nature: «Il est important d’apporter de la beauté dans nos luttes», souligne-t-elle.

Spectre. «English Encounters​», 2020. Roei Greenberg

La résilience par le champignon

Act On Your Future a reçu cette année 32 dossiers, elle en a retenu cinq. Les vidéos de présentation de deux des finalistes sont déjà en ligne: Roei Greenberg, 34 ans, étudiant au Royal College of Art, s’approprie la beauté romantique des paysages de la campagne anglaise et y instille une touche d’ironie: ses clôtures qui barrent la route au promeneur l’amène à réfléchir sur la propriété foncière et la privatisation de la terre.

Élève de la même école, Lowena Poole, 24 ans, parle de la résilience de la nature à travers les champignons: grâce à des filtres à infrarouge, elle «rend visible l’invisible» et met en évidence l’action régénérante de ces organismes après le passage ravageur de l’homme. Les projets de Romain Roucoules (Écal) et d’Isabelle Ha Eav (École de la photographie d’Arles), ainsi que celui de Joanne Joho et Thomas Lopes (HEAD) seront distillés sur le web chaque lundi jusqu’au 29 juin, date de la proclamation du gagnant du concours.

«Stop Time By Smashing Clocks​», 2020. Lowena Poole

Puis rendez-vous, donc, le 27 octobre au Centre de la photographie Genève pour l’exposition des clichés du ou de la lauréat·e. Des tables rondes viendront étoffer la réflexion autour du thème «Crise climatique et droits humains», de même qu’un livre, édité en collaboration avec le Centre de la photographie, qui rassemblera les 25 finalistes et les cinq thèmes du prix ces cinq dernières années.