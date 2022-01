Infection volontaire – Ils cherchent à contracter Omicron pour éviter le vaccin Témoignages de ceux qui cherchent activement à attraper le Covid-19 pour obtenir ensuite un pass sanitaire. Marianne Grosjean

La quête à l’infection volontaire semble être de plus en plus en vogue chez les p ersonnes non vaccinées, mais aussi parmi celles qui ne souhaitent pas le booster . KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

«Si vous avez le Covid, tenez-nous au courant, qu’on se fasse une bouffe!» Les fêtes de fin d’année passées, la quête à l’infection volontaire semble être de plus en plus en vogue chez les personnes non vaccinées, mais aussi parmi celles qui ne souhaitent pas le booster. Omicron, qui cause individuellement moins de dégâts que les autres variants, fait moins peur. En outre, la volonté du Conseil fédéral de prolonger les mesures sanitaires – dont la fameuse règle des 2G+ – jusqu’au 31 mars donne une raison de plus aux chasseurs d’Omicron.