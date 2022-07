La famille s’agrandit – Ilona, plus Smet qu’Hallyday La discrète fille aînée de David Hallyday et d’Estelle Lefébure vient de donner naissance à son premier enfant. Un heureux événement qui resserre un peu plus les liens de la famille de sang de l’inoubliable idole des jeunes. Jennifer Segui

Ilona Smet en 2017. PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY IMAGES

De son grand-père et de son père, elle a hérité le regard de loup. De ces troublants yeux bleus en amande, de ce côté sauvage distant et mystérieux qu’elle partage avec sa tante Laura. Les traits racés de son musicien de papa, la silhouette et la beauté de sa supermodel de maman… À 27 ans, Ilona Smet, l’aînée des filles de David Hallyday et d’Estelle Lefébure et la plus âgée des petits-enfants de Johnny Hallyday, vient de donner naissance à son premier bébé, un petit garçon dont on ignore encore le prénom.