Série d’été – Crimes irrésolus à Genève (2/5) – Ilia, lardé de septante coups de couteau Le jeune individu qui avait tué un pépiniériste à Thônex n’a jamais été retrouvé. L’affaire est désormais prescrite. Chloé Dethurens

Pépiniériste à Choulex, Ilia L. a été retrouvé gisant sur le sol de sa cuisine. Son meurtrier a pris la fuite. ILLUSTRATION: AURÉLIE TONINATO

«J’ai entendu des cris. Comme le râle d’un égorgé.» Mi-novembre 1988, l’habitant d’un immeuble situé le long de l’avenue Tronchet, à Thônex, livre un témoignage glaçant à la police et dans la presse locale: deux étages plus haut, l’un de ses voisins vient d’être assassiné dans son appartement. Le meurtrier a pris la fuite et n’a jamais été retrouvé. Un véritable cold case qui devrait en rester un: l’affaire est désormais prescrite et le frère de la victime, qui réclamait justice, est décédé.

Les faits se sont produits l’après-midi du 13 novembre 1988, vers 13 h 15, dans ce quartier populaire en périphérie de Genève. La police est alertée par des voisins d’un immeuble proche de la rue de Genève, juste avant la douane de Moillesulaz: une violente dispute vient d’éclater entre Ilia L., un pépiniériste de la région, et un jeune homme non identifié. Ils s’écharpent sur le palier du quatrième étage.

Selon les témoignages de voisins, recueillis par la police, les deux hommes s’invectivent puis finissent par entrer dans l’appartement. Étant donné qu’il n’y a pas d’effraction, cela signifie que la victime et son agresseur se connaissaient, déduisent les inspecteurs de l’époque.

Un jeune couvert de sang

Alerté par les cris, un voisin monte au quatrième et sonne, mais personne ne lui ouvre. Le locataire retourne chez lui avertir la police et l’ambulance, puis il revient à l’appartement du conflit. Il tombe alors nez à nez avec un jeune individu, «couvert de sang», se tenant la tête entre les mains, dira-t-il aux inspecteurs. Sur le sol de la cuisine se trouve Ilia L., âgé de 55 ans et père de famille. L’homme a été poignardé à 70 reprises avec un couteau. Il décédera de ses blessures.

La police débarque sur les lieux et découvre des traces de sang près de la porte d’Ilia L., ainsi que l’arme du crime, mais pas l’auteur des coups. Afin de retrouver le fuyard, les agents dressent un portrait-robot du suspect, qui aurait pris la fuite «direction Chêne–Bourg», écrivent les médias locaux.

Le meurtrier présumé est âgé de 18 à 22 ans, mesure environ 1,75 mètre. Il a «les cheveux foncés, coupés courts devant, longs derrière, le visage émacié». L’individu est vêtu d’une chemise à carreaux, d’un jean et de bottes d’hiver, selon l’avis de recherche diffusé par les forces de l’ordre trois jours après les faits.

Extrait du «Matin» de l’époque. Le portrait-robot du tueur présumé est diffusé dans la presse. DR

L’enquête commence. Les policiers découvrent que la victime possède une pépinière du côté de Choulex. Originaire du Valais, où vivent encore ses frères, le discret Ilia L. a fréquenté l’École d’horticulture de Lullier de 1956 à 1959, selon les registres des anciens élèves que nous avons pu consulter.

Démêlés professionnels

Décrit comme un homme «sans histoire» par ses voisins, il est toutefois connu pour avoir eu quelques démêlés professionnels, nous indique une source policière. Il aurait notamment employé des travailleurs non déclarés. «Il ne payait pas toujours ses ouvriers, ne tenait pas à jour ses comptes», relate une connaissance.

S’agit-il d’une vengeance d’un employé après un retard de paiement? D’un crime crapuleux? D’une tout autre piste? Selon le «Blick» suisse alémanique de l’époque, la boîte aux lettres de la victime aurait été vandalisée deux jours avant le drame. Mais malgré les années et les progrès des techniques d’enquête, la police n’arrivera pas à mettre la main sur le coupable, probablement parti côté français.

Interrogés par la «Tribune de Genève» il y a quinze ans, les frères d’Ilia L., installés en Valais, expliquaient vouloir comprendre les circonstances du drame. Ils indiquaient ne rien avoir su des activités de leur parent à Genève. En 2006, l’un d’eux avait demandé que toutes les pièces du dossier soient passées au crible au moyen des méthodes «modernes» de l’époque. En vain. La femme et la fille de la victime, elles, n’avaient plus souhaité reparler du meurtre.

Un meurtre à la même adresse

Nous avons tenté de joindre la famille d’Ilia L., en Valais, à Genève comme en France, sans succès. Le juge d’instruction qui a suivi l’affaire est quant à lui décédé. Dans l’immeuble de l’avenue Tronchet, les locataires ne sont évidemment plus les mêmes trente ans après les faits. Si le nom de famille d’Ilia L. figure toujours sur l’interphone, personne répondant à ce nom ne se retrouve sur les boîtes aux lettres.

Sur place, ce drame n’évoque pas grand-chose aux locataires rencontrés. C’est un autre meurtre qui, dans cette barre d’immeuble, est aujourd’hui sur toutes les lèvres: celui de Brian*, 19 ans, victime d’un coup de couteau, mort sur un palier de porte deux étages plus bas à la fin du mois de mai.

La barre d’immeuble où vivait Ilia L., près de la douane de Moillesullaz. LAURENT GUIRAUD

Un cas désormais prescrit Afficher plus Depuis 2018, l’affaire Ilia L. est prescrite sans que le mobile ou le coupable du meurtre n’aient été découverts. Si un indice menait à la découverte de l’assassin, celui-ci ne pourrait pas être poursuivi pénalement. Peu importe qu’une enquête soit ou non en cours. Du côté de la brigade criminelle, le dossier n’est donc plus traité et placé avec les autres affaires non résolues. À noter que depuis 2008, tous les crimes ont été élucidés par la police genevoise. «Grâce aux progrès de l’ADN, de la téléphonie, des analyses informatiques et à la qualité des enquêteurs», indique une source policière. En Suisse, le délai de prescription est en effet de quinze ans pour le meurtre et trente ans pour l’assassinat, selon le Code pénal en vigueur. Ainsi, plusieurs cold cases genevois sont désormais prescrits, comme le meurtre de Sylvia, survenu en 1988 lui aussi, ou celui de Jérôme Antenen (que nous évoquerons ces prochains jours). Seuls le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre ou les actes d’ordre sexuel avec des enfants de moins de 12 ans sont imprescriptibles.

Chloé Dethurens est journaliste au sein de la rubrique genevoise depuis 2019. Elle écrit pour la Tribune de Genève depuis 2007. Plus d'infos

