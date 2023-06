Cyclisme – Il y avait Marlen Reusser et les autres La Bernoise de 31 ans a remporté son 3e titre de championne de Suisse sur route. À Wetzikon (ZH), elle a largement devancé la Zougoise Elena Hartmann et la Genevoise Elise Chabbey. Robin Carrel Wetzikon

Marlen Reusser est devenue championne de Suisse dimanche à Wetzikon. DR

Quel palmarès Marlen Reusser est en train de se construire… La rouleuse de 31 ans s’est imposée cette saison sur Gand-Wevelgem, le Tour du Pays basque et la Tour de Suisse, après avoir levé les bras sur le Tour de France l’année dernière. Elle y a ajouté dimanche une victoire sur les championnats de Suisse. Elle portera pour une 3e année le maillot national, après ses succès en 2019 et 2021.

La Bernoise a pris le large à la fin du 4e et avant-dernier tour. Elle a ensuite appuyé sur les pédales comme elle sait si bien le faire et elle a laissé la concurrence sans réponse. La triathlète Elena Hartmann a gagné le sprint pour la 2e place, à plus de deux minutes de Marlen Reusser. Elise Chabbey a complété le podium.

La locale de l’étape Petra Stiasny a bien tenté de surprendre les super favorites en partant de loin, sur ses routes d’entraînement qui plus est. Mais l’attaque de la coureuse de l’équipe Fenix-Deceunick, qui habite juste de l’autre côté du Lac de Zurich, a fait long feu. Elle a été reprise à moins de deux tours de la fin, quand les choses sérieuses ont commencé. Elle a fini au pied du podium.



Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

