Le tirage au sort des barrages de Ligue Europa a accouché d’un choc entre Barcelone et Napoli, qui éclipse pratiquement tous les autres matches. Retenons malgré tout la confrontation entre le Borussia Dortmund de Gregor Kobel et Manuel Akanji et les Glasgow Rangers, ainsi que Porto – Lazio. Quant à l’Atalanta de Remo Freuler, elle sera opposée à l’Olympiakos Pirée.

En Conference League, Marseille a hérité de Qarabag, adversaire de Bâle en phase de groupes.

Ligue Europa. Barrages: FC Séville – Dinamo Zagreb, Atalanta – Olympiakos, RB Leipzig – Real Sociedad, FC Barcelone – Napoli, Zenit St-Pétersbourg – Betis Séville, Borussia Dortmund – Glasgow Rangers, Sheriff Tiraspol – Braga, Porto – Lazio.

Conference League. Barrages: Marseille – Qarabag, PSV Eindhoven – Maccabi Tel-Aviv, Fenerbahçe – Slavia Prague, Midtjylland – PAOK Salonique, Leicester – Randers, Celtic Glasgow – Bodo Glimt, Sparta Prague – Partizan Belgrade, Rapid Vienne – Tottenham ou Vitesse Arnhem.

Les matches aller auront lieu le 17 février, les matches retour le 24 février.