Football – Il y aura encore des derbies entre Servette et Sion Les Valaisans évitent le dangereux barrage contre Vaduz en s’imposant à la Praille. Daniel Visentini

Rouiller devance Patrick avec un tricot souvenir des 130 ans du Servette FC. Cela n’a pas suffi pour gagner. Servette n’avait plus rien à défendre, déjà européen. Cela a permis à Sion de sauver sa place sans passer par les barrages. ERIC LAFARGUE

Le plus curieux des matches était le dernier et il était double. Il y avait ce Servette-Sion et ce Zurich-Thoune pour dire qui serait barragiste contre Vaduz, entre les Valaisans et les Bernois. À championnat fou, épilogue insensé: une panne d’électricité au Stade de Genève qui dure 16 minutes, un Sion au bord des ténèbres, mené d’abord 1-0, un Thoune étrillé par Zurich 3-0 avant de revenir à 3-3. Et ce FC Sion qui passe finalement l’épaule, en égalisant d’abord, puis en inscrivant le 1-2, sauvant sa place dans l’élite, grâce à Pajtim Kasami, évitant le périlleux barrage.