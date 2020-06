Artistes et publics se retrouvent – Il y aura des concerts en ville pendant les vacances La Municipalité lance également un appel à projets dans tous les domaines artistiques, pour juillet et août. Annonce fin juin du programme définitif. Fabrice Gottraux

Genève, le 22 juin 2019. Fête de la musique. La fanfare O.U.M.P.H. déambule de la gare Cornavin à la place Neuve. ©Frank Mentha TDG

La Fête de la musique annulée, Musiques en été de même, que restait-il pour égayer la période estivale en ville de Genève? Le communiqué est arrivé mercredi: concerts il y aura tout de même durant les mois de juillet et août! Une initiative du Département de la culture dirigé, par Sami Kanaan, qui entend ainsi faire d’une pierre deux coups: proposer de la culture vivante aux habitants et aux visiteurs et soutenir les artistes du cru en leur octroyant un travail rémunéré.