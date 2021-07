Ladies Open de Lausanne – Il y aura au moins une Suissesse en huitièmes de finale Stefanie Vögele a battu l’Américaine Francesca Di Lorenzo en trois sets. Elle pourrait affronter la Biennoise Jil Teichmann au prochain tour. Christian Maillard

Stefanie Vögele a attendu le deuxième set pour enfin entrer dans la partie. keystone-sda.ch

À Vidy, on respire. Non seulement le ciel a séché ses larmes (en partie), mais en plus il y aura au moins une Suissesse en huitièmes de finale du Ladies Open de Lausanne. Avant le match de Jil Teichmann, opposée dans l’après-midi sur le central à l’Ukrainienne Maryna Zanevska, Stefanie Vögele (WTA 130), qui était passée entre les gouttes la veille, a éliminé en trois sets (3-6 6-2 6-2) la teigneuse américaine Francesca Di Lorenzo (WTA 161) en 2h11 au terme d'une partie acharnée.

Breakée d'entrée de jeu, Stefanie Vögele a longtemps couru après le score, et la droitière de Pittsburgh, plus puissante, plus volontaire que son adversaire comme tétanisée par l'enjeu, a pris l’ascendant. Si elle s'est bien reprise au fil des jeux, c'est surtout lors du second set que la Suissesse est enfin sortie de sa réserve. «J'ai eu mes chances pour revenir dans la partie mais ça ne voulait pas comme je le voulais, réagit-elle. L'important était de rester dedans et de jouer tous les points à fond. C'est ce que j'ai fait.»

Teichmann stoppée par la pluie

Après avoir réglé la mire et monté le son, l'Argovienne a élevé son niveau pour prendre à son tour les devants et empocher la 2e manche. Tout s'est alors joué dans la tête. À ce jeu là, Stefanie Vögele n'a plus rien lâché pour finalement conclure cette rencontre libérée. Menant très vite 4-0 dans ce 3e set, la joueuse de Leuggern à connu quelques frayeurs à 5-2 mais n'a finalement pas gâché cette belle occasion pour s'offrir, sur son service, un succès obtenu à la force du poignet après un dernier jeu interminable. «Dans le 3e set, j'ai réussi à rester concentrée», dit-elle.

Vögele pourrait affronter Jil Teichmann au prochain tour. Elle ne connaîtra sa prochaine adversaire que jeudi puisque la Biennoise n’a pas pu aller au bout de son match face à l’Ukrainienne Zanevska. Jusque-là clément, le ciel a reversé ses larmes alors que Teichmann était menée 6-3, 2-6, 2-1. La rencontre reprendra ce jeudi à 11h, sur le court central.

