Galeries photos – Il y a vingt ans, le G8 embrasait Genève Les 1er, 2 et 3 juin 2003, alors qu’Évian accueillait les dirigeants des pays les plus puissants du monde, la Cité de Calvin était secouée par de violentes émeutes. Retour en images.

Genève, le 31 mai 2003. Samedi soir, manifestation surprise contre le sommet du G8 à Évian. Des casseurs jettent des cocktails Molotov sur l’Hôtel-de-Ville, en Vieille-Ville. LAURENT GUIRAUD

Il y a exactement vingt ans se tenait à Évian le 29e sommet du G8. Alors que la cité française accueille dans un cadre bucolique les dirigeants des plus grandes puissances du monde, Genève se transforme en véritable champ de bataille.

Évian interdite d’accès, c’est au bout du lac Léman que les altermondialistes décident de manifester. Craignant des débordements, banques et commerces se barricadent derrière des palissades jaunes, donnant au cœur de la Cité de Calvin un air de ville fantôme.

1 / 11 Genève, le 27 mai 2003. Quatre jours avant l’ouverture officielle du G8 à Évian, des altermondialistes déguisés en chefs d’État manifestent en ville de Genève. Ici, dans le McDonald’s situé près de la gare Cornavin. LAURENT GUIRAUD

Les premiers dérapages n’attendront pas l’arrivée des chefs d’État étrangers. «La manifestation qui a eu lieu samedi soir (ndlr: le 31 mai 2003) a surpris tout le monde, se rappelle Laurent Guiraud, photographe à la «Tribune de Genève». Des centaines de black blocs sont descendus dans les Rues-Basses avec des cocktails Molotov et des outils pour démonter les palissades qui protégeaient les magasins.»

Durant la nuit, plusieurs enseignes sont incendiées et saccagées. Les rues sont désertes, pas un uniforme à l’horizon pour stopper les vandales.

1 / 12 Genève, le 31 mai 2003. Samedi soir, manifestation surprise contre le sommet du G8 à Évian. Des casseurs envahissent les Rues-Basses et s’attaquent aux commerces avec des cocktails Molotov. LAURENT GUIRAUD

Dimanche 1er juin, la grande manifestation altermondialiste qui part d’Annemasse pour rallier Genève réunit plus 80’000 personnes. En marge du cortège, de incidents éclatent. Les casseurs défient les forces de l’ordre, notamment à la rue du Stand et au boulevard Georges-Favon.

Les policiers font usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes. Comme la veille au soir, des vitrines sont brisées et des commerces pillés. À la nuit tombée, le camion antiémeute de la police allemande entre en action et disperse les fauteurs de troubles avec son canon à eau.

1 / 10 Genève, le 1 er juin 2003. Rue du Stand, des casseurs attaquent l’Hôtel des Finances. LAURENT GUIRAUD

Lundi, après deux soirées d’émeutes, Genève retrouve un semblant de calme. Les Genevois découvrent alors l’ampleur des dégâts. Une nouvelle manifestation contre le G8 bloque le pont du Mont-Blanc durant plusieurs heures. Les manifestants seront délogés dans la soirée par la police.

Bilan des débordements: des dizaines d’arrestations, d’importants dégâts matériels, quelques blessés mais heureusement aucun décès. Alors conseillère d’État en charge de la police, Micheline Spoerri sera vivement critiquée pour sa gestion du dossier G8. Ces événements seront également à l’origine de la modification de la loi genevoise sur les manifestations.

