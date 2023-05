FRANK MENTHA

Genève, 3 mai

Nous avons suivi avec grand intérêt l’article et le reportage relatifs à la provenance des arbres fraîchement plantés à la rue des Rois, en ville de Genève. Un lecteur de «20 minutes», de l’édition du 11 avril, s’étonne de voir planter à Genève des arbres qui proviennent des Pays-Bas. Le sujet est repris par la RTS qui lui consacre un reportage au «19h30». On y apprend que la culture locale d’arbres ne couvre pas les besoins de la Ville de Genève et que ses services sont contraints d’acheter des arbres en dehors de nos frontières, au risque d’induire un bilan carbone fort discutable.

Ces affirmations sont erronées! Dans le seul canton de Genève, les deux principaux producteurs (la pépinière Jacquet SA et les pépinières genevoises) atteignent à eux deux plus de 40 hectares, soit 15’000 arbres et arbustes. Ces pépinières genevoises sont labellisées GRTA, ce qui garantit une production locale, respectueuse de l’environnement ainsi que des conditions sociales et salariales. La majorité des plantes cultivées est estampillée du label BIO.

Autre contre-vérité relatée dans le reportage, les pépinières du canton de Genève ne se soucieraient pas de cultiver des plantes adaptées au futur climat. Affirmation à nouveau fausse, puisque les pépinières genevoises ont anticipé ces questions pour répondre au réchauffement climatique depuis de nombreuses années et ont fait évoluer les essences cultivées pour répondre aux besoins de demain.

Des solutions sérieuses et qualitatives existent donc sur notre territoire. Elles sont le reflet de l’engagement d’entrepreneurs locaux aux pratiques vertueuses en matière d’environnement et de durabilité. Nous invitons tant les administrations que les particuliers à venir découvrir arbres et arbustes cultivés dans ces pépinières.

Vincent Compagnon, président de l’Association Jardin Suisse Genève, et Aude Jacquet Patry, membre du comité et directrice de Jacquet SA

