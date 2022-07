Un soleil toujours plus fort – «Il y a un risque accru pour les personnes qui s’exposent» Les dermatologues s’attendent à une augmentation des tumeurs de la peau. Le point avec un spécialiste genevois. Sonia Imseng

En plus des températures qui augmentent et l’arrivée de canicules plus précoces, longues, les heures d’ensoleillement s’intensifient également (photo d’illustration). KEYSTONE

C’est l’été, il fait beau, il fait chaud, trop chaud même, et quand le soleil brille, certaines personnes gardent encore le réflexe de sortir pour bronzer. En plus des températures qui augmentent et l’arrivée de canicules plus précoces, longues, les heures d’ensoleillement s’intensifient également. Notre exposition au soleil devient-elle, dès lors, encore plus dangereuse? Pourquoi et comment faut-il se protéger? Le dermatologue genevois Joachim Krischer nous répond.