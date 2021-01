Covid et école – «Il y a un déni du risque pris par l’enseignant» Les plans de protection sont difficilement applicables, d’après une enquête de la Société pédagogique genevoise. Le DIP réagit. Théo Allegrezza

Le préau de l’école Jacques-Dalphin, à Carouge, avec Titeuf portant un masque de protection contre la pandémie due au Covid-19. Enrico Gastaldello

C’est un constat préoccupant que dresse la Société pédagogique genevoise (SPG). Fruit d’une vaste enquête, le syndicat des enseignants du primaire s’alarme de la situation à l’œuvre dans les écoles du canton, bouleversée par le Covid-19. «Les résultats sont sans appel: mesures difficiles à appliquer, charge de travail, fatigue et stress en hausse», écrit-il dans un communiqué diffusé mardi.

Constatant un «décalage entre le discours officiel et les remontées de terrain», pour reprendre les mots de sa présidente Francesca Marchesini, la SPG a interrogé les 4000 collaborateurs de l’enseignement primaire et spécialisé en décembre. Plus d’un quart (1138) a répondu. Pour 74% d’entre eux, les plans de protection sont «moyennement applicables», voire «pas du tout applicables» pour 8% des sondés.