Regard Éco - Il y a encore des sanctions en réserve

Faire mal à la machine économico-politico-militaire de la Russie tout en évitant de la pousser dans l’irréparable, c’est-à-dire une frappe nucléaire, voilà ce qui semble être la ligne de conduite des gouvernements occidentaux. Cette attitude a l’avantage de permettre à la fois la mise en scène du processus laborieux d’élaboration des sanctions, et l’action surprise sans annonce. Trois axes d’action se dessinent clairement. Le premier vise l’isolement culturel, sportif et scientifique de la Russie. Le deuxième cherche à mettre sous pression au niveau privé le personnel politique et ses proches, alors que le troisième axe vise directement la machine économique dans son impact sur la population et sur les forces armées.

L’isolement de la Russie au niveau sportif et culturel s’approfondit au rythme des décisions des fédérations sportives, des festivals, des centres et concours artistiques, demain peut-être, des congrès scientifiques, d’exclure ou de limiter la participation des représentants russes ou des nationaux. Encore isolées, il y a quelques jours, ces décisions font école aujourd’hui.

La dimension personnelle passe par le ciblage par les autorités publiques de «liste» de ceux qui font partie de la garde plus ou moins rapprochée de l’oligo-autocratie. Il s’agit de les frapper dans leur confort de vie, dans leurs avoirs, dans leur sentiment d’impunité. Les mesures prises peuvent aller de l’interdiction de séjour pour les familles, la mise sous séquestre des comptes, d’immeubles, d’entreprises ou de moyens de transport, jusqu’à leur confiscation éventuelle.

Ce train de mesures relève de la décision politique et, pour être efficace, exige le concours d’un grand nombre de pays. À cet égard, l’adhésion de la Suisse aux premières listes de sanctions européennes a été importante. Il n’en demeure pas moins que cet instrument n’est pas extensible à l’infini. Son objectif est de créer un malaise au sein du groupe dirigeant et encourager les dissensions. Aussi, même si les sommes sont considérables, de telles mesures n’ont pas de portée macro-économique, les avoirs étant à l’extérieur du pays.

Le troisième axe est celui qui vise l’économie. Il a deux aspects complémentaires: le monétaro-financier et l’industrialo-commercial. Ainsi, le gel des avoirs de la Banque centrale de Russie a rendu possible une dépréciation sans précédent du rouble en quelques heures à peine, avec pour conséquence le spectre d’inflation. Parallèlement, l’exclusion des principales banques russes du réseau de paiement Swift entrave l’accès du pays à des devises et aux paiements internationaux.

Tout en étant inconfortables, ces mesures ne bloquent pas l’économie russe; tout comme l’exclusion prononcée en 2014 des compagnies énergétiques russes de marchés des capitaux n’a pas empêché leur développement. Il en va autrement des sanctions commerciales et des ruptures industrielles notamment dans le secteur énergétique. Les gouvernements occidentaux ne brandissent pas encore le spectre d’un embargo sur les exportations énergétiques russes: elles constituent 50% des exportations du pays et fournissent plus d’un tiers de recettes fiscales – donc contribuent fortement au budget de l’armée. À n’en pas douter, de telles actions sont discutées dans les chancelleries, lesquelles parallèlement se concertent avec des acteurs privés clés.

Ainsi, la décision de BP de vendre sur-le-champ sa participation de presque 20% dans Rosneft a fait l’effet d’une bombe. En apparence privée, cette action participe de la menace d’étouffement économique que l’Occident teste, via ses groupes industriels, avant de prendre une décision contraignante du type embargo. Espérons que ces menaces suffiront pour faire (re)trouver la raison au président Poutine.

Paul H. Dembinski Afficher plus Directeur de l’Observatoire de la finance.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.