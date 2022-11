Nouvelle étude sur le Covid long – «Il y a de solides arguments pour continuer à se protéger» Selon une récente étude suisse, la vaccination réduit nettement le risque de séquelles à long terme. Les complications restent toutefois assez fréquentes. Marc Brupbacher

On ignore à ce jour si la probabilité de contracter le Covid long augmente avec le nombre d’infections. Tamedia AG

L’une des questions les plus importantes dans la phase actuelle de la pandémie est de savoir quelle est la fréquence du Covid long après la vaccination et après des infections avec le variant Omicron. Une étude suisse, qui est encore en cours d’évaluation par des spécialistes et qui n’est disponible que sous forme de préimpression, apporte désormais un peu plus de clarté.