Courrier international – Il y a aussi des baisses dans les nouveaux tarifs postaux

Il y a cinq mois, La Poste annonçait que le prix des lettres destinées à l’international allait aussi être «adapté» dès le 1er janvier 2022, mais sans articuler de montant. Pourtant, contrairement au courrier national (+ 10 ct. en prioritaire et +5 ct. en économique, quel que soit le format), certains tarifs ont été revus à la baisse pour les envois vers l’étranger. Lesquels ne représentent que quelques pour cent du volume total des lettres expédiées depuis la Suisse (3,3% en 2020).

Si une augmentation de 30 ct. est désormais en vigueur pour les lettres prioritaires jusqu’à 100 g, les prix demeurent inchangés pour les grands formats (jusqu’à B4) ainsi que pour les maxilettres jusqu’à 1 kg. D’autres sont même devenus meilleur marché, comme l’envoi de maxilettres jusqu’à 250 g (-7%) et, surtout, celles entre 1 et 2 kg: -20% pour l’Europe, et -21,4% pour le reste du monde.