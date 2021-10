Ski alpin – Il y a aura bien de la Coupe du monde au Cervin C’était attendu, c’est désormais officiel: la Coupe du monde de ski pourrait faire son apparition dès la saison 2022/2023 au pied du Cervin. Sport-Center

Il y aura bien, a priori dès la saison prochaine et juste après l’étape inaugurale de Sölden, du ski alpin de Coupe du monde au pied du Cervin.

La Fédération internationale de ski (FIS) a confirmé vendredi que Zermatt et Cervinia accueilleront ensemble des descentes et super-G masculins et féminins.

La piste a été conçue par Didier Défago, champion olympique de descente de Vancouver 2010, avec un départ et une arrivée dans deux pays différents, soit la Suisse (Gobba di Rollin) et l’Italie (Laghi Cime Blanche) et offrira la première course transfrontalière au circuit.

«Nous sommes très heureux de faire de ce projet visionnaire et innovant une réalité», a commenté Bernhard Aregger, le PDG de Swiss-Ski. Une course de Coupe d’Europe est aussi prévue en 2022.

