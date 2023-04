Époque dorée – Il y a 50 ans, hockey et économie faisaient rayonner «La Tchaux» Sextuple champion de Suisse, le HC La Chaux-de-Fonds a régné sur le hockey sur glace helvétique entre 1968 et 1973. Le club des Mélèzes était alors au sommet, à l’image d’une ville portée par son industrie. Chris Geiger

Les années 60-70 ont été fastes pour La Chaux-de-Fonds, que ce soit sportivement ou économiquement. KEYSTONE

Une économie resplendissante, une équipe de hockey sur glace écrasante. À l’instar de l’ensemble de l’arc jurassien, La Chaux-de-Fonds incarnait, voilà cinquante ans, l’image d’une Suisse forte et prospère, où il faisait bon vivre. En plein essor, la ville comptait alors plus de 43’000 habitants – contre précisément 36’478 en fin d’année dernière – et offrait de nombreuses perspectives réjouissantes à sa population.