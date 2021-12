Intrus armé à Windsor – Il voulait assassiner la reine d’Angleterre

L’homme arrêté et interné après s’être introduit armé d’une arbalète samedi dans le territoire du château de Windsor, résidence d’Elizabeth II à l’ouest de Londres, avait dit vouloir «assassiner la reine» dans une vidéo, rapporte lundi le tabloïd The Sun.

Cet homme de 19 ans vivant à Southampton (sud de l’Angleterre) avait été interpellé, samedi vers 9h30, quelques instants après avoir pénétré sur les terres du château où la monarque de 95 ans passait Noël.

Dimanche, la police a indiqué l’avoir interné en soins psychiatriques. The Sun publie des images d’une vidéo présentée comme publiée sur le compte Snapchat du suspect quelques minutes avant sa tentative d’intrusion.

En pull à capuche noir et en masque blanc, il manipule l’arbalète et dit: «Je suis désolé pour ce que j’ai fait et ce que je vais faire. Je vais tenter d’assassiner la reine Elizabeth». Avec des références apparentes à la saga Star Wars, il se présente comme un Indien sikh et dit chercher «revanche» pour un massacre commis en 1919 par les troupes britanniques contre des manifestants en Inde.