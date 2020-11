Précarité – Il vivait avec 10fr. par jour, l’Hospice agit L’institution a réévalué la situation de ce Genevois à la hausse, sous condition de recouvrement de dette. Laurence Bezaguet Grobet

Vu «l’évolution de la situation» du quinquagénaire, l’Hospice général a triplé ses aides, qui devront être remboursées. TDG

Comment vivre à Genève avec 10 francs par jour? Nous avons raconté le cauchemar subi par Jérôme (prénom d’emprunt) pendant cinq mois dans notre édition du 19 juin. Voici de ses nouvelles.

Après avoir été employé dans le social et le secteur bancaire, ce «bon Genevois» s’est retrouvé au chômage, puis en fin de droits. Ayant recouru à l’Hospice général pour obtenir une aide sociale, il se voit demander – comme la loi le stipule – de puiser dans ses modestes économies… et de vendre une maison familiale de vacances qu’il partage avec sa fratrie à l’étranger. Or, Jérôme (53 ans) n’arrive pas à se défaire de sa part de copropriété. «J’ai un CFC de mécanicien automobile et une formation d’animateur, j’ai cotisé à travers mes impôts pendant trente ans et je n’ai pas de dettes. Je ne peux accepter de me retrouver au régime de réfugié politique avec 10 francs par jour dans mon propre pays. Cela m’est insupportable et me scandalise», nous déclarait-il alors.