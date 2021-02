Justice – Il venait de Perpignan pour escroquer des aînés Il accusait des personnes âgées de lui avoir endommagé sa voiture et leur demandait de l’argent. Il est expulsé du territoire. Luca Di Stefano

La présidente a retenu l’escroquerie par métier, si bien que l’expulsion devient automatique. DR

Expulsé de Suisse et condamné, c’est néanmoins la main sur le cœur qu’il a dit un grand «merci» à la juge. «Je vous jure, vous ne me reverrez plus jamais.» Quelques secondes plus tôt, le corpulent prévenu écoutait la présidente du Tribunal de police lui lire sa peine: huit mois de prison avec sursis et expulsion pour une durée de cinq ans. Les formalités administratives signées, il ne lui restait plus qu’à retourner dans sa cellule pour récupérer ses affaires et repartir pour Perpignan, d’où il vient.

D’ailleurs, son frère et des amis avaient fait les 600 kilomètres qui séparent cette ville du sud de la France au Palais de justice, avec l’espoir de pouvoir le ramener à la maison après ses sept mois de détention.