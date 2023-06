Finies les pompes à essence? Pas pour Alexandre Uldry, ici devant l’une des deux stations genevoises du réseau Jubin (celle des Moraines à Carouge). Ce dernier dit avoir reçu le soutien de plusieurs investisseurs afin de racheter des réseaux de stations-services dans toute l’Europe. Et, non, le but n’est pas d’en faire des bornes de recharges électriques.

LUCIEN FORTUNATI