Encre bleue – Il suffit de passer le pont

Opinion Julie

Pour aller voir une exposition, il faut désormais montrer patte blanche, présenter son certificat Covid plus sa pièce d’identité avant d’entrer dans des lieux traditionnellement accueillants. Ce qui peut refroidir les ardeurs de certains visiteurs.

Heureusement, tout ne leur est pas fermé. Une exposition passionnante est actuellement proposée au grand public, sans restriction aucune. Pour la découvrir, il suffit de passer le pont. Celui du Goléron… À ma gauche, le Léman, dans toute sa majesté et ses humeurs du moment. À ma droite, «Le Léman et ses savants», un accrochage temporaire qui a pris place sur le mur d’enceinte des Bains des Pâquis.

Question proximité avec le sujet traité, difficile de faire mieux. On entend presque le clapotis des vagues en se plongeant dans la lecture des seize panneaux réalisés par les collaborateurs scientifiques du Musée d’histoire des sciences.

Chaque thème ici abordé comprend des textes concis, des illustrations d’époque et des représentations d’instruments ayant servi à mesurer par exemple la vitesse du son dans l’eau ou les températures au fond du lac. On y voit des portraits de savants, de Horace Benedict de Saussure à François-Alphonse Forel, le naturaliste qui a réalisé un nuancier dont les différents tons décrivent la couleur de l’eau des lacs.

Figure aussi le très instructif dessin des espèces de poissons qui peuplent le Léman réalisé par un ancien syndic de Genève, en 1581. Du temps où ils savaient encore dessiner…

Cette exposition inspirante est visible jusqu’au 20 novembre, en plein air. Pour en savoir plus, une brochure d’une soixantaine de pages sera bientôt disponible. On peut d’ores et déjà la consulter sur le site du Musée d’histoire des sciences. Et pas besoin d’être scientifique pour l’apprécier!

