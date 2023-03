Conseils aux familles genevoises – Il souhaite instaurer des cours pour les jeunes parents Un candidat aux élections cantonales propose une sensibilisation aux bonnes pratiques et aux bons réflexes. Laurence Bezaguet

L’utilisation excessive des écrans par des enfants en très bas âge est une menace pour leur santé et leur développement, prévient le candidat Vert’libéral au Grand Conseil Jérôme Fontana. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

«Au travers de mon expérience personnelle – je suis papa de deux enfants – et de ce dont j’ai été témoin ici et là, il serait bénéfique que nous, parents, soyons mieux informés sur les besoins et la sécurité de base de nos enfants», déclare Jérôme Fontana.

Il existe des cours pour apprendre à conduire ou à sauver des vies (ndlr: pour les propriétaires de chiens aussi), «mais rien quand on devient parent», souligne ce candidat Vert’libéral au Grand Conseil. Qui note trois sérieuses problématiques.

L’alimentation, d’abord: «Nous avons un réel problème de santé publique en Suisse avec un enfant sur six en situation de surpoids ou d’obésité, selon les chiffres de l’Office fédéral de la santé. Même si ce chiffre est stable depuis plus d’une vingtaine d’années, je me demande pourquoi il ne baisse pas.»

Demi-litre de soda…

La sensibilisation des parents est peut-être une raison: «Il m’est arrivé plusieurs fois de voir des enfants en bas âge, dans leur poussette, en train de boire leur demi-litre de soda. Quand on connaît les impacts de l’excès de sucre sur l’organisme, je me dis que leurs parents ignorent certainement les risques!»

Le sommeil, ensuite: «J’ai eu des témoignages d’enseignants dans le primaire qui voient trop souvent des enfants fatigués voire endormis en classe, faute d’heures de sommeil suffisantes parce qu’on a regardé la télé jusqu’à 23 h avec papa et maman…»

Les écrans, enfin: «Je ne compte plus le nombre d’enfants en bas âge que j’ai vu plongés dans un écran. Là aussi les impacts sur la santé et le bon développement de l’enfant ne sont plus à démontrer. Trop peu d’adultes sont aujourd’hui informés d’un risque que nous n’avons pas connu quand nous étions nous-mêmes enfants.»

Lien avec les allocations familiales

Dès lors, comment mieux sensibiliser les familles aux bonnes pratiques et aux bons réflexes? L’idée de Jérôme Fontana? Lier le versement des allocations familiales au suivi par les futurs parents d’un ou plusieurs cours.

«L’objectif ici n’est pas de punir ou de pénaliser financièrement les futurs parents mais bien d’améliorer le taux de sensibilisation et d’information.» Jérôme Fontana, candidat Vert’libéral aux élections

Seule une présence active serait nécessaire (sans examen final) et cette formation pourrait s’articuler par exemple autour de trois thématiques: l’alimentation, le sommeil et la santé de l’enfant. «Ce ne sont que des pistes que j’évoque car c’est bien évidemment aux spécialistes d’en dessiner les contours exacts, précise Jérôme Fontana. Il s’agit surtout de permettre aux nouveaux parents, contre quelques heures de leur temps, d’obtenir des informations et des réponses à toutes ces questions que l’on se pose avant ce grand saut dans l’inconnu.»

Une seule fois

À noter que le versement des allocations serait rétroactif pour les parents qui n’auraient pas pu suivre les cours avant la naissance de leur enfant: «L’objectif ici n’est pas de punir ou de pénaliser financièrement les futurs parents mais bien d’améliorer le taux de sensibilisation et d’information en alignant l’aide de l’État à une participation active à ces cours.» Ceux-ci ne devraient être suivis qu’une seule fois, avant voire après la naissance du premier enfant.

«Nous pourrions aussi demander aux futurs parents de suivre des cours de préparation à la naissance comme ceux qui existent déjà aux HUG par exemple, car l’arrivée d’un enfant dans les meilleures conditions, ça se prépare beaucoup et, surtout, avant», conclut le Vert’libéral.

Laurence Bézaguet travaille à la Tribune de Genève depuis 1995. A démarré sa carrière au Courrier avant de collaborer six ans au feu quotidien La Suisse. A aussi été journaliste indépendante durant dix-huit mois au Canada et rédigé un livre sur la Traversée de la rade, paru en 1996, avec l'ancien conseiller d'Etat David Hiler. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.