Effet secondaire ultrarare? – Il souffre de sclérose en plaques depuis son vaccin anti-Covid Les symptômes d’un Suisse de 35 ans n’ont pas été pris au sérieux jusqu’à ce qu’il doive se déplacer en fauteuil roulant. Felix Straumann

Grâce à des médicaments puissants qui agissent sur le système immunitaire, la progression de la maladie a été stoppée. Aujourd’hui, R.R. ne doit plus se déplacer en chaise roulante. (Image prétexte) Dominik Plüss

Il tient à le dire une fois pour toute: s’il pouvait revenir en arrière, il se ferait vacciner à nouveau. R. R. (nom connu de la rédaction) est convaincu que les vaccins sont d’une importance fondamentale. Il est également persuadé que les vaccins contre le Covid-19 ont été décisifs dans la lutte contre la pandémie. Ils ont permis d’éviter des décès, des évolutions graves et également des cas de Covid long. Si R. R. est accablé, ce n’est pas tant d’être tombé malade à cause de la vaccination, mais plutôt d’avoir été laissé seul par les médecins et les autorités. Il est fâché d’avoir dû se battre longtemps pour enfin obtenir le bon diagnostic et le bon traitement. «Le système en Suisse ne fonctionne que lorsqu’il n’y a pas de problèmes», dit-il aujourd’hui.