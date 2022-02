Vente exceptionnelle à Genève – Il s’offre une Maserati aux enchères cash En une heure, le Canton a vendu quinze voitures, dont des bolides de luxe, ainsi que quatre motos. Lorraine Fasler

Le Canton met en vente aux enchères plusieurs voitures de luxe, dont une Ferrari et une Maserati. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Entrer dans ce hangar de Satigny, c’est découvrir un autre monde. Au milieu de plus de 200 personnes debout, dont à vue d’œil 190 hommes, les mains se lèvent et les cris fusent. Une quinzaine de voitures et quatre motos sont vendues vendredi aux enchères par le Canton. Toutes proviennent de poursuites, de faillites ou du Ministère public.

Les moteurs vrombissent pour attiser l’intérêt. «Attention, cette Ford n’a plus de freins!» préfère prévenir, avec un sourire, Mauro Contessotto, le commissaire-priseur de l’État de Genève.

Au milieu de cette salle des ventes industrielle, il orchestre la vente, alliant humour et fermeté. C’est lui, au micro, de sa voix puissante, qui annonce à 10 heures les règles du jeu, devant un public chauffé à bloc: «Les biens sont adjugés à la troisième criée! Les véhicules doivent être payés cash et en totalité. Seuls les francs suisses sont acceptés. Si vous n’avez pas l’entièreté de la somme sur vous, abstenez-vous de miser!»

Les billets de mille s’empilent

La Ford S-Max part à 700 francs, La Harley-Davidson à 9200 francs et la Volvo XC90 à 43’000 francs. Les lots défilent et la tension monte peu à peu. La Bentley Continental GT Speed et la Maserati Ghibli sont adjugées à 39’000 francs chacune et la Mercedes est cédée à 50’000 francs.

Liste des biens vendus Afficher plus FERRARI F599 GTB Fiorano F1, 04.2006, km 845, jamais immatriculée, form. 13.20 et copie de fiche d’homologation remise à l’acheteur.

On observe l’improbable mécanique. Sitôt l’adjudication des bolides prononcée (à la criée mais sans le fameux coup de marteau), les heureux acquéreurs s’empressent de rejoindre la petite scène depuis laquelle le commissaire-priseur domine la salle. Là, ils sortent de leur poche des liasses de billets bleus et violets. Digne d’un film mafieux.

Vient le clou du spectacle. Une Ferrari F599 GTB Fiorano F1 de 2006, immobilisée depuis au moins onze ans et jamais immatriculée. Au compteur: quelque 800 km seulement, parcourus depuis Hambourg. Le moteur est exhibé mais pas question de la mettre en marche. «Comptez entre 10’000 et 20’000 francs à investir pour sa remise en service», annonce Mauro Contessotto.

Un curieux n’a visiblement pas résisté à se mettre à la place du conducteur de la Ferrari. Et les pieds nus, pour une expérience singulière… STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Une fois, deux fois, trois fois! La Ferrari est empochée par un père de famille pour la modique somme de 112’000 francs, sous les applaudissements. Quelles sont l’histoire de cette voiture et l’identité du nouvel acquéreur? Nous n’en saurons rien. «Je ne veux juste pas que l’on sache que c’est moi qui l’ai achetée», nous lance le quadragénaire. Une dérogation a été exceptionnellement obtenue: un acompte d’au minimum 30’000 francs était demandé sur place. Le reste de la somme sera à payer par virement bancaire dans les trois jours ouvrables après la vente.

La vente se clôture sur un bilan conséquent: au moins 350’000 francs. Une somme destinée aux vendeurs endettés ou aux créanciers. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres.

Mauro Contessotto, le commissaire-priseur de l’État de Genève STEEVE IUNCKER-GOMEZ

