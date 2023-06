Transition énergétique suisse – «Il serait possible de chauffer et éclairer le centre-ville de Genève avec 16% de l’énergie utilisée aujourd’hui» La Suisse a les moyens d’être indépendante énergétiquement et neutre en CO₂ d’ici à 2050. Pour un coût moindre qu’aujourd’hui. C’est ce qu’affirme une étude de l’EPFL corédigée par François Maréchal, professeur au Campus Energypolis à Sion. Ivan Radja

François Maréchal prône une utilisation accrue du carbone extrait de la biomasse pour produire et stocker de l’énergie. DR

En libérant dans l’atmosphère le CO₂ enfoui depuis des centaines de millions d’années, l’humanité a brisé un cycle. Il est possible de le rétablir progressivement, en renonçant aux énergies fossiles, et grâce à l’utilisation intégrée du carbone dans un modèle énergétique développé dans une étude de l’EPFL. Acquérir davantage d’autonomie permettra en outre à la Suisse d’être moins dépendante de pays tiers pour sa sécurité d’approvisionnement, et d’être en position de force pour participer aux marchés.