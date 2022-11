Guerre en Ukraine – «Il sera de plus en plus difficile de dire qu’on ne savait pas» Récipiendaire du Nobel de la paix, Elena Zhemkova était de passage à Genève. La cofondatrice et directrice de l’ONG russe Memorial évoque le retour à un régime stalinien. Virginie Lenk

Elena Zhemkova, directrice de l’ONG Memorial, dans les bureaux du Right Livelihood à Genève, le 4 novembre 2022. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Invitée à Genève pour une conférence à la Fondation Kofi Annan, Elena Zhemkova est directrice exécutive de Memorial International, qui défend les droits humains et retrace l’histoire des crimes de masse et des répressions politiques en URSS et en Russie.