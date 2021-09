Il souffre d’amyotrophie spinale – Il se lance dans un semi-Ironman pour la recherche Le Nyonnais Yannick Tachet va disputer «un truc de malade» pour récolter des fonds. Grand sportif, il est atteint d’une pathologie génétique rare depuis l’âge de 12 ans. Christian Maillard

Yannick Tachet (à droite) aura le soutien inconditionnel de son père, Michel, son complice. Jean-Luc Auboeuf

«Un truc de malade!» Yannick Tachet a le sens de l’humour et de la formule. Ce Nyonnais est atteint d’amyotrophie spinale depuis l’âge de 12 ans. Si ses médecins le condamnaient à la chaise roulante dès son adolescence, ce grand sportif qui en a aujourd’hui 17 de plus a décidé de réaliser le plus grand défi de sa vie malgré ce handicap qui l’empêche de bouger, de nager et de marcher comme tout le monde. Mais ce garçon a un courage exceptionnel.

Après trois triathlons de Nyon, cet entraîneur du FC Gland va disputer ce week-end du Jeûne fédéral un semi-Ironman. Son but: mettre en lumière l’association «Sport4Hope» et récolter des fonds pour la recherche concernant l’amyotrophie spinale, mais aussi toutes autres pathologies génétiques rares de même type. Son espoir: en donner à toutes les personnes qui en souffrent et qui pourraient bénéficier, comme lui, de l’arrivée sur le marché d’un médicament.

Départ dimanche à 11 h

Son pensum débutera dimanche à 11 heures avec 1,9 km de natation au milieu du lac à la hauteur du parc Dollfus, à Évian-les-Bains. Suivront 90 km de vélo (en tandem) de la plage française au Domaine des Ours, à Dully, dont l’arrivée est prévue vers 22 heures. Et, pour finir, 21,1 km de marche, dans la nuit, jusqu’à Nyon, où la grande tente de Rive a été dressée pour que son parcours se termine dans la joie le lundi matin aux alentours de 11 heures. Venez nombreux pour l’encourager!

