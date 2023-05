Viticulture suisse – Il se bat pendant trois ans pour ne pas arracher des ceps Alors que ses vignes étaient jugées trop près du bisse, lequel était exposé aux produits phytosanitaires, un vigneron voit rouge. Julien Wicky

Les ceps des vignes de Jean* (à gauche) doivent être arrachés jusqu’à une distance de 3 mètres du bisse. L’homme s’y oppose fermement. JULIEN WICKY

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Jean* tient à ses vignes. Pour ne pas arracher quelques rangées de ceps, il a mené un combat judiciaire de trois ans jusqu’au Tribunal administratif fédéral, en vain. Plantons le décor: Jean, vigneron saviésan, est propriétaire de trois parcelles qui bordent le bisse de Lentine, véritable belvédère qui surplombe la ville de Sion et ses châteaux, itinéraire privilégié des familles pour une balade du week-end. Sur ce balcon baigné par le soleil valaisan, on cultive essentiellement des cépages blancs: fendant, heida, marsanne se font une place de choix au côté des villas cossues et de leurs piscines.