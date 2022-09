Par les temps très spéciaux qui courent, la conduite de la politique monétaire ressemble à tout sauf à une sinécure. Voyez, par exemple, les arguments mis en avant par la Banque centrale européenne (BCE) pour fonder sa décision de relever de 75 points de base ses trois taux directeurs en réponse à une inflation qui a dépassé les 9% en août.

La hausse vertigineuse des prix de l’énergie (+38,3%), qui en explique l’essentiel, celle, également notable quoique moins sidérante, des produits alimentaires (+10,6%), les ruptures résiduelles d’approvisionnement qui subsistent çà et là et occasionnent autant de pénuries sectorielles, tout cela ne serait pas destiné à durer. Il n’y aurait donc pas lieu de craindre qu’une inflation supérieure à l’objectif emblématique de 2% s’installe dans la durée, à condition que la restriction monétaire soit suffisamment forte pour casser les chaînes de transmission entre les prix et les salaires. Autrement dit, il s’agissait de frapper vite, fort et juste.

Frapper vite? À voir. En réalité, ce n’est pas de célérité dont la BCE a fait preuve, en l’occurrence. Elle a plutôt tardé à prendre la mesure de la poussée des prix, comme en témoigne l’affaiblissement de l’euro face au dollar, soutenu, lui, par les décisions d’une Réserve fédérale beaucoup plus empressée d’agir. Frapper fort? Certes, +0,75%, ce n’est pas pusillanime. Mais c’est moins que les deux hausses de 0,75% enchaînées en juin et juillet par une Fed confrontée à la même vague de renchérissement et déterminée à poursuivre sur cette lancée au cours des prochains mois.

Enfin, frapper juste, au bon endroit? C’est là que tout se complique. La zone euro n’est pas homogène, avec un grand écart entre les taux d’inflation, des 6,5% estimés pour la France aux 13,6% pour les Pays-Bas, sans parler des 25,2% estoniens. Elle ne l’est pas non plus pour les taux de chômage, indicateurs avancés, bien qu’approximatifs, du risque de récession: 2,9% en Allemagne, près de 12% en Grèce et en Espagne. Comment, dans ces conditions, calmer le jeu dans les régions résistantes sans assommer la conjoncture dans celles qui vacillent déjà? La BCE déploie pour cela une palette d’instruments à destination des marchés financiers sur lesquels elle achète, réinvestit ou prolonge ses achats de titres de la dette afin de freiner l’envolée des taux longs là (en Italie, par exemple) où l’état des finances publiques effraie le plus les porteurs privés.

Il se peut – rêve, sans doute, de tout banquier central – que la manœuvre réussisse à stabiliser les prix aux niveaux très élevés qu’ils ont atteints, sans espoir de redescente, bien sûr, mais sans incrustation non plus d’anticipations inflationnistes. Le pouvoir d’achat aurait baissé, mais resterait là où les crises conjuguées (pandémie, guerre, dérèglement climatique) l’ont amené. On compterait alors sur une reprise qui finira bien par se manifester.

Las. Dans un policy brief assez déprimant qu’Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, et deux cosignataires ont publié en juillet dernier*, il faudrait sans doute plus de chômage que généralement estimé pour réussir à vaincre l’inflation. Leurs conclusions portent sur le marché de l’emploi aux États-Unis, mais il n’y a pas de raison qu’elles ne vaillent pas également pour l’Europe, où le même genre de déséquilibre entre offre et demande de travail se creuse, sans grand espoir que revienne à son état antérieur le taux dit «naturel» de chômage.

Chroniqueur PIERRE ALBOUY

