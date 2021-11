Nouveau directeur des ressources humaines des HUG – Il rêve d’un hôpital plus éthique

Il rêve d’un hôpital plus éthique

Il ne l’occupe que depuis quelques jours mais semble déjà à l’aise dans son bureau qui surplombe la ville, au huitième étage des Hôpitaux universitaires de Genève. À tout juste 40 ans, la perspective de présider aux destinées de 12’000 personnes donne-t-elle un peu le vertige? «Cela m’énergise plutôt», sourit le nouveau directeur des ressources humaines de l’hôpital (DRH), Patrick Nicollier.

Son âge n’a en tout cas pas joué en sa défaveur. «Ce n’est peut-être pas politiquement correct de le dire ainsi, mais on se réjouit de l’arrivée de ce jeune DRH qui saura comprendre les besoins des 20-40 ans, génération majoritaire chez nous», salue le directeur médical Arnaud Perrier. La tâche est lourde. Le poste a vu défiler plusieurs titulaires avant de rester vacant un an (la fonction a dû être assurée par le directeur général adjoint). Patrick Nicollier le sait: il arrive dans une institution ébranlée par le Covid, où l’absentéisme dépasse 15% dans certains services. «Je ne suis pas naïf, dira-t-il plusieurs fois. Nous sommes à la veille d’une cinquième vague épidémique, les gens vivent dans un tambour depuis plus de dix-huit mois. Il faut être à leur écoute.»