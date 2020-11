Les HUG dans la deuxième vague – «Il reste quatre lits aux soins intensifs» La crise dépasse les prévisions et les moyens. L’Hôpital doit transférer des malades du Covid dans les cliniques et en Suisse. Aurélie Toninato

Genève, le 6 novembre 2020. Hôpitaux Universitaires (HUG). Les hospitalisations augmentent à cause de la Covid-19. Rencontre et interview avec Sandra Merkli (directrice des soins aux HUG), Bertrand Levrat (directeur général des HUG), Arnaud Perrier (directeur médical des HUG. Photo: LAURENT GUIRAUD. TDG

Lors de la première vague, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) s’étaient réorganisés en profondeur pour accueillir exclusivement des malades du Covid-19. Mais face à la deuxième vague, le dispositif du printemps ne suffit plus. Cette fois, il faut répartir les cas de Covid sur les cliniques, transférer des malades dans d’autres cantons. Trouver des lits supplémentaires, des soignants aussi.

Les chiffres continuent leur ascension: 545 hospitalisations contre 478 au pic du printemps, dont 29 aux soins intensifs (21 intubés) et 51 aux soins intermédiaires. En neuf jours, 38 décès sont à déplorer. On compte entre 50 et 60 admissions par jour contre 30 à 40 sorties (incluant les décès). L’ombre du tri «sacrifiant» - choisir qui peut être admis aux soins intensifs - plane.