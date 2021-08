Prise de pouvoir des talibans – Il reste encore 26 Suisses en Afghanistan Le Département fédéral des affaires étrangères a fait le décompte des Suisses se trouvant dans la région meurtrie. Lucie Monnat

Au lendemain de la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan, la Suisse s’active pour rapatrier ses ressortissants. Selon l’ambassade de Suisse au Pakistan, qui a la responsabilité consulaire pour l’Afghanistan, 26 citoyens suisses sont enregistrés auprès de l’ambassade à Islamabad. Parmi ceux-ci, «une grande partie possède la double nationalité et ne souhaite pas forcément être rapatriée en Suisse», a précisé le conseiller fédéral Ignazio Cassis lors d’un point presse.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) appelle toutefois les citoyens qui ont besoin d’aide pour quitter le pays à contacter immédiatement l’ambassade de Suisse à Islamabad. Le retour risque d’être très compliqué pour ces Suisses, à l’instar des milliers de personnes paniquées cherchant à quitter le pays. Pour l’instant, tous les avions restent cloués au sol.

Il est probablement trop tard pour trouver de l’aide de la délégation consulaire sur place. Le DFAE a réduit son personnel consulaire sur le terrain. Alors que trois employés étaient déjà partis plus tôt, trois autres sont parvenus à quitter le pays ce week-end. Ces personnes ont été intégrées au système d’évacuation organisé par l’ambassade d’Allemagne et ont été transportées dimanche à Doha grâce à un avion militaire américain. Elles ont atterri dans la capitale du Qatar aux petites heures du matin du lundi 16 août 2021. Elles seront finalement rapatriées en Suisse «dès que possible».

Danger de mort pour les employés locaux

La Suisse a également fermé le bureau de la Direction du développement et de la coopération (DDC) à Kaboul. Les 38 employés locaux de la DDC n’ont pas encore pu quitter le pays. La Suisse assure chercher activement des moyens de les évacuer. «Le DFAE travaille intensément sur des solutions pour le personnel local et les membres de leur famille immédiate, le Département. Quelque 230 personnes recevront un visa humanitaire pour la Suisse.»

«Les employés afghans du bureau de coopération suisse pourraient être considérés par les talibans comme des collaborateurs occidentaux et sont donc en danger de mort.» DFAE

Une fois sur le sol suisse, elles recevront l’asile. Selon le DFAE, les employés afghans du bureau de coopération suisse «pourraient être considérés par les talibans comme des collaborateurs occidentaux et sont donc en danger de mort.»

Pour la suite, les choses doivent encore se mettre en place. Le DFAE souhaite à terme revenir sur le terrain. «L’État officiel n’est plus là, a souligné Ignazio Cassis. On ne sait pas où se trouve actuellement le gouvernement de transition. Il est cependant fort possible que la Suisse ait à dialoguer avec les talibans afin de clarifier et sécuriser la situation humanitaire.»

