Intervention musclée à Lausanne – Il résiste aux policiers en criant «Allahou akbar» Appelés par des passants qu’un homme criait «Dieu est le plus grand» en pleine rue, les agents avaient maîtrisé l’individu avec peine. Il vient d’être condamné. Laurent Antonoff

L’homme vient d’être condamné pour violence ou menace contre autorités et fonctionnaires, et pour trouble à l’ordre public (photo prétexte). PATRICK MARTIN

Ils ont réussi à conserver leur sang-froid. Car les circonstances de l’interpellation n’étaient pas des plus sereines. Eux, ce sont les policiers qui sont intervenus en février dernier à l’avenue de Morges à Lausanne, au milieu de l’après-midi, alertés par des passants qu’un homme hurlait «Allahou akbar» en pleine rue. L’individu, un trentenaire originaire du Ghana, vient d’être condamné.

Quand la police est arrivée sur les lieux, l’homme a continué à crier «Allah est le plus grand» en marchant. Comme il n’obéissait pas aux injonctions des agents qui lui demandaient de s’arrêter, ils l’ont bloqué avec leur voiture de patrouille, tout en lui enjoignant de se calmer. C’est alors qu’il s’est dirigé vers les policiers, toujours en hurlant. Un agent a alors fait usage de son spray au poivre, puis ses collègues ont saisi le bras de l’homme et ont tenté de le menotter. En vain. L’individu s’est débattu et s’est à nouveau dirigé vers les agents, les mains hautes et ouvertes, en criant «Allahou akbar». C’est à ce moment qu’un policier lui a sauté dessus par-derrière. Il l’a pris par l’encolure, il l’a maintenu au sol et il l’a finalement maîtrisé.