Nouvelle vague – Il repousse les limites de l’art digital Xavier Monney séduit les plus grandes marques avec ses animations typographiques qu’il publie sur Instagram. Le graphiste explore les possibilités offertes par le numérique. Adriana Stimoli/Large Network

Le jeune artiste originaire de Lausanne porte un univers multifacettes. DR

Il a travaillé pour les plus grands: Nike, Burberry ou encore Kenzo. Autant de marques qui ont cerné le potentiel de ce jeune graphiste d’origine lausannoise pour dynamiser leurs campagnes publicitaires et vidéos. Aujourd’hui basé à Zurich, Xavier Monney, 27 ans, continue de se perfectionner en «motion design», une forme d’art digital où les œuvres numériques sont animées.

Les productions de l’artiste commencent à être remarquées sur Instagram en 2017, son compte atteignant les plus de dix-sept mille abonnés. Son concept? Mélanger les animations 3D et les typographies variées. Son travail joue ainsi avec les formes et les effets d’illusion d’optique, pour un résultat qui rappelle l’efficacité du graphisme suisse.