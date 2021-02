Portrait de Gérard Fontaine – Il relate la petite histoire de Soral Ancien adjoint au maire, Gérard Fontaine vient de publier un ouvrage basé sur les PV du Conseil municipal depuis sa création jusqu’à nos jours. Xavier Lafargue

Avec «Soral alors», Gérard Fontaine relate la vie de sa commune au travers des procès-verbaux des séances du Conseil municipal de 1816 à 1916. LAURENT GUIRAUD

Les fontaines, ce n’est pas ce qui manque à Soral. Le mot se décline volontiers en nom propre ou commun. Il y a même un café Fontaine et plusieurs maires et adjoints ont porté ce patronyme. Bien qu’il ait passé son enfance au Grand-Lancy, Gérard est lui aussi un authentique Fontaine soralien. «Je suis originaire de la commune et suis venu y habiter il y a une trentaine d’années», précise ce jeune retraité, né le 1er mars 1954.

«Je suis allé un peu plus loin que les PV des séances du Municipal, sinon cela aurait été un peu austère.» Gérard Fontaine, auteur du livre «Soral alors»

Ancien footballeur amateur, le bonhomme aime saisir la balle au bond quand l’occasion se présente. Un touche-à-tout dans son parcours professionnel comme dans ses engagements pour la collectivité. C’est ainsi qu’il a débarqué au Conseil municipal en cours de législature, avant de devenir adjoint au maire «en cours de route», comme il dit. Il a tourné sa page politique au mois de juin dernier. Mais il voulait laisser une trace. Elle a pris la forme d’un livre qui vient de sortir, avec une belle anagramme en titre, «Soral alors»*.