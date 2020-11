Nouvelle vague – Il réinvente le gin genevois Passionné de gin, Quentin Verne a lâché sa carrière dans la finance pour se lancer dans la distillation. Il gère sa propre marque, tient un bar et propose des ateliers de fabrication. Clément Etter LargeNetwork

Quentin a ouvert cette année le bar La Distillerie, au 77, boulevard Carl-Vogt. Steeve Iuncker-Gomez

Baies de genièvre, graines de coriandre et racine d’angélique. Le point de départ de presque tous les gins. À travers ses expériences et essais, Quentin Verne y a ajouté sa touche personnelle et produit un gin unique. Sa passion commence en Angleterre, pendant ses études en économie et finance. Délaissant les grandes marques de gin classiques, il découvre les produits des microdistilleries, au goût très différent.

De retour à Genève, lui et son colocataire décident de fabriquer leur propre gin. Dans leur garage, avec un alambic construit de toutes pièces et les conseils de quelques herboristes, ils commencent leur distillation clandestine… qui est mise de côté par leurs carrières respectives. Un jour, l’employeur de Quentin Verne est contraint de licencier une partie de son équipe. «J’ai saisi cette opportunité pour partir et tenter l’aventure dans le gin.»